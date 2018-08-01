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Жители Подмосковья оценили изменения в парках
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Жители Подмосковья оценили изменения в парках 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
Более 85 процентов жителей Московской области положительно оценили результаты программы благоустройства парков. Об этом в среду, 1 августа, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова со ссылкой на данные социологического исследования, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Мы удовлетворены результатами исследования, но останавливаться на достигнутом не намерены. В этом году благодаря губернаторской программе «Парки Подмосковья» идет благоустройство более чем 20 парков культуры и отдыха. Для этого из регионального бюджета выделено почти 400 миллионов рублей», — рассказала она.
Она подчеркнула, что еще в прошлом году меньше жителей положительно оценивали модернизацию областных парков культуры и отдыха. Кроме того, позитивные изменения замечают и гости Подмосковья, добавила Забралова.
25 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о популярности соответствующей региональной программы у местных жителей. По его словам, власти не собираются останавливаться на достигнутом, общественные места продолжат делать комфортными для времяпрепровождения.
На сайте правительства уточняется, что всего с начала 2013 года в Подмосковье создано почти 100 парков. Планируется, что к 2021 году в Московской области будет функционировать 126 парков.
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