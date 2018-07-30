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Жители Подмосковья определили тематику парков для разных муниципалитетов
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Жители Подмосковья определили тематику парков для разных муниципалитетов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На портале «Добродел» закончилось голосование по выбору тематики парков, которые будут созданы в муниципалитетах Подмосковья в ближайшие два года, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.
Жители сами выбрали, какой именно парк в самом ближайшем времени будет рядом с ними.
«Подавляющее большинство жителей Звенигорода высказались за природно-ландшафтный парк в своем городе. Для него предусмотрена минимальная антропогенная нагрузка на окружающую среду с возможностью выделения зон для размещения палаточных лагерей и обустройством мест для отдыха и разведения костров. Жители Черноголовки решили, что для них наиболее интересен военно-патриотический парк, в котором могут быть установлены мемориальные объекты, размещены нестационарные сооружения для экспозиций и образцы военной техники», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Сергиев Посад и Дзержинский проголосовали за физкультурно-оздоровительную тематику своих парков, в которых предполагается обустройство дорожек для бега и катания на велосипедах, создание скейт-парков, а также площадок для отдыха и занятий спортом. Кроме того, в них предусмотрена установка тренажеров для занятий спортом, комплексов открытых плоскостных спортивных и физкультурных сооружений, возможна организация пунктов проката и ремонта инвентаря.
Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников отметил, что голосование было организовано по территориальному признаку. Можно было проголосовать только за парк в своем муниципальном образовании.
«Данные по итогам голосования уже переданы в администрации муниципальных образований, которые будут разрабатывать проекты освоения лесов в соответствии с выбранной жителями тематикой парков. Нам предстоит сложная, но очень важная и интересная работа по созданию комфортных мест отдыха для граждан», — подчеркнул Советников.
Жители Котельников, начиная с понедельника, тоже могут проголосовать на портале «Добродел» и выбрать тематику парка в своем муниципальном образовании.
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