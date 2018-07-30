Жители Подмосковья на портале «Добродел» стали реже жаловаться на мусор

В Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области отмечают продолжающееся существенное снижение жалоб на скопления мусора на территории муниципалитетов региона, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева

«На сегодняшний день, две из трех основных категорий, на которые чаще всего поступали жалобы жителей, ушли из первой десятки жалоб в «Доброделе», несмотря на то, что ранее прочно занимали «верхушку» рейтинга наиболее популярных тем для жалоб», — сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, из десяти тем, по которым поступает наибольшее количество обращений исчезли «Несанкционированные свалки и навалы мусора» а также «Нарушение графика вывоза мусора». Количество обращений, поступивших от жителей на портал «Добродел» по нарушению графика вывоза мусора за месяц снизилось в два раза, а по вопросам наличия свалок и навалов мусора — более чем в 3,5 раза.

«Тема «Нарушения правил уборки дворов» все еще остается среди десятка популярных жалоб, однако, и она постепенно теряет былую популярность. Так, только за неделю количество поступивших обращений по этому направлению уменьшилось на 144 единицы, то есть снизилось на 20%», — пояснила Витушева.