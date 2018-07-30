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Жители Подмосковья на портале «Добродел» стали реже жаловаться на мусор
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Жители Подмосковья на портале «Добродел» стали реже жаловаться на мусор 

РИАМО 17 минут назад
Фото: РИАМО
В Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области отмечают продолжающееся существенное снижение жалоб на скопления мусора на территории муниципалитетов региона, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«На сегодняшний день, две из трех основных категорий, на которые чаще всего поступали жалобы жителей, ушли из первой десятки жалоб в «Доброделе», несмотря на то, что ранее прочно занимали «верхушку» рейтинга наиболее популярных тем для жалоб», — сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
По ее словам, из десяти тем, по которым поступает наибольшее количество обращений исчезли «Несанкционированные свалки и навалы мусора» а также «Нарушение графика вывоза мусора». Количество обращений, поступивших от жителей на портал «Добродел» по нарушению графика вывоза мусора за месяц снизилось в два раза, а по вопросам наличия свалок и навалов мусора — более чем в 3,5 раза.
«Тема «Нарушения правил уборки дворов» все еще остается среди десятка популярных жалоб, однако, и она постепенно теряет былую популярность. Так, только за неделю количество поступивших обращений по этому направлению уменьшилось на 144 единицы, то есть снизилось на 20%», — пояснила Витушева.
Она подчеркнула, что причина позитивных перемен заключается в успешной работе возглавляемого ею штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, созданного по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Только по итогам прошлой недели в муниципальных образованиях Подмосковья благодаря проделанной штабом работе, убрано более тысячи кубометров мусора.
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