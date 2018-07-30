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«У нас практически нет объективного подхода к лесопользованию»
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«У нас практически нет объективного подхода к лесопользованию» 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Карелия является одним из регионов-лидеров по освоению и многоцелевому использованию лесов. Это крайне важно, потому что здесь мы видим большое количество проблем. Например, у нас нет объективного подхода к лесопользованию, к тому, какой приоритет нужно избрать для того или иного участка леса. Как его использовать: для развития охотничьего хозяйства, сбора грибов и ягод, заготовки древесины?
Механизма определения этого приоритета пока у нас нет — и это является огромной проблемой. Потому что многие направления — дикоросы, охотничье хозяйство — к сожалению, не в той степени развиты, как хотелось бы. Возьмем охотничье хозяйство: есть страны, где охотничье хозяйство видно в структуре ВВП. А у нас, с нашим колоссальным потенциалом, объем „черной“ охоты больше, чем объем законной охоты. Сбор и переработка дикорастущих пищевых продуктов находится на зачаточном уровне. А это огромное количество направлений — лекарственные травы, ягоды, грибы, чага. И не только сбор, но и переработка.
Это целые направления, которые нужно развивать — огромный простор для развития предпринимательской деятельности, для создания новых рабочих мест. И здесь очень многое зависит от инициативы региональных властей, от понимания этих возможностей и этого потенциала. Возможно, существующих норм недостаточно для того, чтобы стимулировать региональные власти на такое планирование. Может быть, не хватает методологической составляющей, может быть что-то на уровне законодательства надо решать».
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