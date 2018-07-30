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Более ста единиц нелегального алкоголя изъято из незаконного оборота в Нижнем Новгороде
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Более ста единиц нелегального алкоголя изъято из незаконного оборота в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 28 минут назад
Фото: Newsroom24
114 единиц алкогольной продукции изъято из незаконного оборота в результате совместного рейда министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и правоохранительных органов.
Как сообщили в региональном минпроме, об этом заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова
«Проверка выявила отсутствие лицензии на продажу алкоголя на торговых объектах в Нижнем Новгороде: в «Гастрономе № 5» на улице Пермякова, д.6 и в баре «Капля» на улице Сахарова, д.109 корп.2. Сопроводительные документы на алкогольную продукцию а этих заведениях также отсутствовали. В отношении лиц, допустивших нарушения, возбуждены административные расследованияФ», — рассказал министр.
Максим Черкасов также напомнил, что все торговые объекты, на которых выявляется незаконная продажа спиртного, отражаются в специально созданной электронной карте, доступной каждому нижегородцу по адресу: license-nnov.ru/information/registry-counterfeit.aspx.
Напомним, рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере реализации алкогольной продукции проводятся сотрудниками министерства совместно с правоохранительными органами на постоянной основе.
В результате этой работы за первый квартал 2018 года из незаконного оборота изъято более 2000 единиц алкогольной продукции. Кроме того, по обращениям граждан сотрудники регионального минпрома имеют право проводить и внеплановые проверки. Сообщать о недобросовестных продавцах можно на телефон «горячей линии» (831) 435−16−18.
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