Более ста единиц нелегального алкоголя изъято из незаконного оборота в Нижнем Новгороде

Как сообщили в региональном минпроме, об этом заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова

«Проверка выявила отсутствие лицензии на продажу алкоголя на торговых объектах в Нижнем Новгороде: в «Гастрономе № 5» на улице Пермякова, д.6 и в баре «Капля» на улице Сахарова, д.109 корп.2. Сопроводительные документы на алкогольную продукцию а этих заведениях также отсутствовали. В отношении лиц, допустивших нарушения, возбуждены административные расследованияФ», — рассказал министр.

Максим Черкасов также напомнил, что все торговые объекты, на которых выявляется незаконная продажа спиртного, отражаются в специально созданной электронной карте, доступной каждому нижегородцу по адресу: license-nnov.ru/information/registry-counterfeit.aspx.

Напомним, рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере реализации алкогольной продукции проводятся сотрудниками министерства совместно с правоохранительными органами на постоянной основе.

В результате этой работы за первый квартал 2018 года из незаконного оборота изъято более 2000 единиц алкогольной продукции. Кроме того, по обращениям граждан сотрудники регионального минпрома имеют право проводить и внеплановые проверки. Сообщать о недобросовестных продавцах можно на телефон «горячей линии» (831) 435−16−18.