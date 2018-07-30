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Крокодил схватил инвалида и утащил его в реку
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Крокодил схватил инвалида и утащил его в реку 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
В окрестностях малайзийского города Лавак, губернаторство Саравак, гребнистый крокодил убил инвалида, который шел по берегу реки. Об этом сообщает издание Malay Mail.
Нападение произошло, когда 45-летний Эфенди Панил и его племянница пришли к реке, чтобы набрать воды и отнести в деревню. Рептилия схватила мужчину и утащила его в воду.
Племянница позвонила младшему брату, чтобы он привел на помощь кого-нибудь из деревни. На место происшествия также приехали пожарные из Лавака, располагающегося в 25 километрах.
Спасатели на лодках несколько часов прочесывали реку. Останки Панила отыскали только на следующий день. Они находились в 600 метрах от места, где напал крокодил, сообщает издание The Star Online.
Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. По официальным данным, с 2010 по 2016 год гребнистые и гавиаловые крокодилы убили 27 жителей Малайзии.
В 2017 году сообщалось, что малайзийском штате Сабах спасатели нашли останки рабочего, которого съел крокодил. Нападение произошло, когда он ставил рыболовную сеть.
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