Крокодил схватил инвалида и утащил его в реку

В окрестностях малайзийского города Лавак, губернаторство Саравак, гребнистый крокодил убил инвалида, который шел по берегу реки. Об этом сообщает издание Malay Mail.

Нападение произошло, когда 45-летний Эфенди Панил и его племянница пришли к реке, чтобы набрать воды и отнести в деревню. Рептилия схватила мужчину и утащила его в воду.

Племянница позвонила младшему брату, чтобы он привел на помощь кого-нибудь из деревни. На место происшествия также приехали пожарные из Лавака, располагающегося в 25 километрах.

Спасатели на лодках несколько часов прочесывали реку. Останки Панила отыскали только на следующий день. Они находились в 600 метрах от места, где напал крокодил, сообщает издание The Star Online.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. По официальным данным, с 2010 по 2016 год гребнистые и гавиаловые крокодилы убили 27 жителей Малайзии

В 2017 году сообщалось, что малайзийском штате Сабах спасатели нашли останки рабочего, которого съел крокодил. Нападение произошло, когда он ставил рыболовную сеть.