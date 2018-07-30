Центр развития животноводства Тимирязевской сельхозакадемии пополнился двумя новорожденными телятами 

В центре развития животноводства у коров чёрно-пёстрой породы Рябинушки и Мечты родились тёлочки. Они уже выпили первое молозиво и отлично себя чувствуют.
Животноводу Леониду Яматаеву и руководителю Центра развития животноводства Ольге Соловьёвой не впервой принимать такое потомство: в этом году с их помощью на свет появилось более десяти животных.
Корова Мечта возрастом 2 года и 3 месяца сегодня отелилась впервые, а шестилетняя Рябинушка уже опытная мать: на её счету четыре отёла.
Через несколько минут после рождения тёлочки самостоятельно встали на ноги и сделали первые шаги.
О здоровье новорождённых можно не беспокоиться. В их рацион, помимо натурального молока, будут включены сено и комбикорм отличного качества. Это поможет сформировать иммунитет животных для благополучного роста и развития. Они станут отличным продолжением молочного стада.
Чёрно-пестрая порода давно зарекомендовала себя хорошей молочной продуктивностью. Она появилась в России ещё в прошлом веке, когда были завезены голландские быки и скрещены с местными коровами. Сейчас порода широко распространена в нашей стране.