Центр развития животноводства Тимирязевской сельхозакадемии пополнился двумя новорожденными телятами

В центре развития животноводства у коров чёрно-пёстрой породы Рябинушки и Мечты родились тёлочки. Они уже выпили первое молозиво и отлично себя чувствуют.

Животноводу Леониду Яматаеву и руководителю Центра развития животноводства Ольге Соловьёвой не впервой принимать такое потомство: в этом году с их помощью на свет появилось более десяти животных.

Корова Мечта возрастом 2 года и 3 месяца сегодня отелилась впервые, а шестилетняя Рябинушка уже опытная мать: на её счету четыре отёла.

Через несколько минут после рождения тёлочки самостоятельно встали на ноги и сделали первые шаги.

О здоровье новорождённых можно не беспокоиться. В их рацион, помимо натурального молока, будут включены сено и комбикорм отличного качества. Это поможет сформировать иммунитет животных для благополучного роста и развития. Они станут отличным продолжением молочного стада.