Ещё
В Бабушкинском устранили неисправность кровли дома на Менжинского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бабушкинском устранили неисправность кровли дома на Менжинского 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В Жилищную инспекцию по Северо-Восточному административному округу поступило обращение жителей по вопросу протечек кровли по адресу ул. Менжинского, дом 23, корп. 1.
В ходе проверки кровли многоквартирного дома было выявлено вздутие, разрывы полотнищ, негерметичность примыкаемого покрытия кровли к выступающим конструкциям, что нарушает требования п. 4.6.1.1. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170).
По результатам проведенной проверки в отношении должностного и юридического лица управляющей организации ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ.
В настоящее время работы по устранению выявленных нарушений выполнены. (ис)
Управа района Бабушкинский: последние новости
Новые дома в Бабушкинском приняли первых переселенцев по программе реновации Светофор на Летчика Бабушкина очистили от незаконных объявлений Парковую зону вдоль Яузы очистили от мусора
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко121
Россиянам окончательно испортили лето54
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня8
Жестокая расправа над туристами попала на видео133
Решена судьба одной из зарезавших отца сестер13
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение