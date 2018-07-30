В Бабушкинском устранили неисправность кровли дома на Менжинского

В Жилищную инспекцию по Северо-Восточному административному округу поступило обращение жителей по вопросу протечек кровли по адресу ул. Менжинского, дом 23, корп. 1.

В ходе проверки кровли многоквартирного дома было выявлено вздутие, разрывы полотнищ, негерметичность примыкаемого покрытия кровли к выступающим конструкциям, что нарушает требования п. 4.6.1.1. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170).

По результатам проведенной проверки в отношении должностного и юридического лица управляющей организации ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ.

В настоящее время работы по устранению выявленных нарушений выполнены. (ис)