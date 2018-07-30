Ковровчанин Владимир Львов: управлять и думать его учил легендарный Третьяк

Сегодня в гости к «ТВ-МИГ» приехал скромный молодой человек из Коврова, который стал узнаваемым в родном городе благодаря упорству, ответственности и труду. В свои 28 лет Владимир Львов успел поучиться и в Коврове, и в Москве. Ректор столичного вуза заметил у парня талант к управлению и помог Львову пройти стажировку в Государственной Думе РФ, где его куратором и наставником стал легендарный хоккеист Владислав Третьяк.

Если кто-то думает, что попасть на стажировку в Госдуму можно только по блату и через «крутые» связи, то, знайте — это не так. Во всяком случае, за нашего героя никто никого не «просил».

Родился Владимир в Коврове и все свое детство и юность провел в городе «оружейников». Закончил самую обычную городскую школу №22 и получил сразу две специальности, в том числе, юридическую, в Ковровском транспортном колледже. А затем был год срочной службы в армии в ремонтно-восстановительном батальоне сухопутных войск. За время прохождения службы Владимир закончил школу сержантов.

После армии перед Владимиром Львовым стоял выбор: в какой вуз пойти? Наш герой рассматривал разные варианты (Москва, Питер, Нижний Новгород), но в итоге остановился на Московском институте международных социально-гуманитарных связей, где он поступил на специальность «Государственное и муниципальное управление». Именно учеба в этом вузе и стала дорожкой для Владимира в Госдуму.

«Не сказать, чтобы я особо выделялся среди других ребят. Да, много учился. Да, не пропускал ни одного занятия, был активен на семинарах. Думаю, меня заметили благодаря упорству и труду. В один прекрасный день меня вызвал к себе ректор и пообещал устроить меня на стажировку в Государственную Думу. Правда, подготовка к этой стажировке заняла почти год — структура серьезная и просто так туда не попасть. Пришлось побегать и собрать целую кипу справок и характеристик».

В Госдуме Владимира «прикрепили» к комитету по физкультуре и молодежной политике. А куратором назначили самого Владислава Третьяка! Да, да — того самого Третьяка — лучшего хоккейного вратаря планеты, президента федерации хоккея России, который избирался в Госдуму на протяжении четырех сроков подряд.

«Владислав Третьяк стал моим куратором, руководителем стажировки. И, что сразу же бросилось в глаза — это самый простой, обычный человек, который не «надувает щеки». На первом месте у него работа, а все остальное уходит на второй план. Помимо семинаров и тренингов в Госдуме, нам удалось посетить матч чемпионата мира по хоккею Россия — Финляндия. Впечатления остались самые яркие и эмоциональные, хотя, к сожалению, наша сборная проиграла».

Семинары и тренинги продолжались 6 недель, в ежедневном режиме. Как рассказывает Владимир Львов, в первую очередь, молодых учили думать и размышлять. При этом ребят не разделяли на будущих чиновников и бизнесменов. Полученный в Госдуме опыт поможет как в управлении бизнесом, так и тем, кто видит себя на муниципальной или государственной службе.

«Нас учили быть всесторонне развитыми. Понимаете, если ты хочешь быть хорошим руководителем, ты должен разбираться во всем. Абсолютно во всем. Начиная от экономики и заканчивая какими-то социальными вопросами. Это очень важно».

Удивительно, но оставаться на постоянную работу в Москву Владимир Львов не собирается, хотя предложения у него имеются. Наш герой надеется применить свой опыт в родном городе. Что именно он собирается поменять в жизни города Коврова?

«В первую очередь, если говорить по молодежной политике — это волонтерские движения, нас учили технологиям их создания и «раскрутки». В Москве очень сильно развита сфера волонтерского движения, где занята именно молодежь. Если будем говорить про социальную сферу, то, это, в первую очередь, помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Подход к людям нужно находить, и в крупных городах это достаточно развито».

У Владимира Львова есть конкретные предложения и по участию в других проектах, которые вполне реально реализовать в городе «оружейников», применив при этом опыт Москвы, тщательно изученный нашим героем. Это и контроль за состоянием дорог, и проекты в сфере ЖКХ, а также в сфере бытового обслуживания.

Не удивительно, что интерес к молодому управленцу возник сразу у нескольких партий, которые пытались заманить Владимира к себе. Львов выбрал из них ту, которая была ближе ему по политическим воззрениям. Кстати, он уже успел поучаствовать в двух избирательных кампаниях, а на выборах в ковровский городской совет народных депутатов в своем округе занял второе место.

Не исключено участие Владимира Львова и в грядущей выборной кампании депутатов Законодательного Собрания. В случае своей регистрации молодой управленец пообещал дать развернутое интервью редакции «ТВ-МИГ» со своей программой. А пока предлагаем вашему вниманию посмотреть видеоверсию интервью с нашим сегодняшним героем.