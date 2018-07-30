Над генконсульством в Петербурге опустили британский флаг

Официально об этом пока не сообщается, но все готовы к тому, что британское генконсульство в Северной столице, после почти трех десятилетий работы, закроется.

Нерадостная церемония в понедельник прошла на территории генконсульства Великобритании Санкт-Петербурге . Около часа дня сотрудники ведомства вышли во внутренний двор, генконсул произнес краткую речь и после этого с флагштока у здания дипмиссии сняли британский флаг.

Официально об этом пока не сообщается, но все готовы к тому, что британское генконсульство в Северной столице, после почти трех десятилетий работы, закроется.