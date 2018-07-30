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Над генконсульством в Петербурге опустили британский флаг
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Над генконсульством в Петербурге опустили британский флаг 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Официально об этом пока не сообщается, но все готовы к тому, что британское генконсульство в Северной столице, после почти трех десятилетий работы, закроется.
Нерадостная церемония в понедельник прошла на территории генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Около часа дня сотрудники ведомства вышли во внутренний двор, генконсул произнес краткую речь и после этого с флагштока у здания дипмиссии сняли британский флаг.
Официально об этом пока не сообщается, но все готовы к тому, что британское генконсульство в Северной столице, после почти трех десятилетий работы, закроется.
Дипломатическая война между Москвой и Лондоном началась после отравления 4 марта в бриатанском Солсбери шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Власти Соединенного королевства голословно обвинили в отравлении Россию и объявили о высылке из страны 23-х наших дипломатов. Москва была вынуждена ответить зеркально, предписав закрыть Генконсульство королевства в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.
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