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Второй корпус «инфекционки» оборудуют пандусом и туалетами для маломобильных
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Второй корпус «инфекционки» оборудуют пандусом и туалетами для маломобильных 

Управа района Соколиная гора 45 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Специальные работы будут проведены при ремонте входной группы основного входа.
Как сообщили в пресс-службе московского комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, планируется адаптировать для маломобильных граждан второй корпус Инфекционной клинической больницы № 2, расположенной в Соколиной горе.
Помимо установки пандуса с перилами, ремонтные бригады проведут замену дверных степлопакетных блоков в тамбуре и восстановление лестничных ступеней. Также оборудуют специальным санузлом для маломобильных и тактильными плитами для незрячих первый этаж корпуса. Как отметили в медучреждении, в связи с планирующимися преобразованиями проведут также и другие ремонтные работы в больнице.
Фото: предоставлено Инфекционной клинической больницей № 2.
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