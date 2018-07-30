Второй корпус «инфекционки» оборудуют пандусом и туалетами для маломобильных

Специальные работы будут проведены при ремонте входной группы основного входа.

Как сообщили в пресс-службе московского комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, планируется адаптировать для маломобильных граждан второй корпус Инфекционной клинической больницы № 2, расположенной в Соколиной горе.

Помимо установки пандуса с перилами, ремонтные бригады проведут замену дверных степлопакетных блоков в тамбуре и восстановление лестничных ступеней. Также оборудуют специальным санузлом для маломобильных и тактильными плитами для незрячих первый этаж корпуса. Как отметили в медучреждении, в связи с планирующимися преобразованиями проведут также и другие ремонтные работы в больнице.

Фото: предоставлено Инфекционной клинической больницей № 2.