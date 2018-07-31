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При взрыве в Афганистане погиб кандидат в депутаты
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При взрыве в Афганистане погиб кандидат в депутаты 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 31 июля /Синьхуа/ — Взрыв террориста-смертника в районе Родат восточной афганской провинции Нангархар в воскресенье унес жизни по меньшей мере четырех человек, в том числе кандидата в депутаты. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении местных властей.
Отмечается, что теракт произошел в воскресенье в 18:30 по местному времени. Во время атаки террориста кандидат в депутаты Хаджи Хайят Хан вместе с семьей на машине направлялся в административный центр провинции Нангархар Джелалабад. Жертвами теракта стали еще три члена его семьи.
Источники подтвердили корр. Синьхуа, что смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле также погиб во время теракта. Один из сыновей политика получил ранение, оба автомобиля получили тяжелые повреждения.
Согласно информации местных СМИ, с июля это уже вторая атака на кандидата в депутаты в провинции Нангархар. 1 июля в результате нападения с участием смертника в Джелалабаде погибли 19 человек, в том числе кандидат в депутаты Оттар Сингх Калса.
В октябре в Афганистане состоятся парламентские выборы. Аналитики полагают, что постоянные нападения ставят целью создать атмосферу страха и подорвать политический процесс в стране.
ИА Синьхуа: последние новости
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