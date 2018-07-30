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АО «Транснефть — Приволга» завершило плановые ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Гурьев — Куйбышев
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АО «Транснефть — Приволга» завершило плановые ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Гурьев — Куйбышев 

Волга Ньюс 47 минут назад
Специалисты ремонтно-эксплуатационных служб предприятия произвели вырезку двух дублирующих задвижек и выполнили средний ремонт двух задвижек на пункте подогрева нефти (ППН) «Маштаково».
Во время остановки МН Гурьев-Куйбышев ликвидированы три дефекта на технологических трубопроводах НПС «Большая Черниговка», шесть дефектов и четыре ненормативных вантуза на линейной части МН, вырезан тупиковый участок с задвижкой на ППН «Маштаково».
Кроме того, в плановые сроки была подключена построенная камера пропуска средств очистки и диагностики на 1270 км МН Гурьев — Куйбышев.
Ремонты проводились силами центральных ремонтных служб Самарского районного нефтепроводного управления в течение 72 часов. Работа нефтепровода была возобновлена в соответствии с графиком.
Все мероприятия выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Приволга» с целью обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов.
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