АО «Транснефть — Приволга» завершило плановые ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Гурьев — Куйбышев

Специалисты ремонтно-эксплуатационных служб предприятия произвели вырезку двух дублирующих задвижек и выполнили средний ремонт двух задвижек на пункте подогрева нефти (ППН) «Маштаково».

Во время остановки МН Гурьев-Куйбышев ликвидированы три дефекта на технологических трубопроводах НПС «Большая Черниговка», шесть дефектов и четыре ненормативных вантуза на линейной части МН, вырезан тупиковый участок с задвижкой на ППН «Маштаково».

Кроме того, в плановые сроки была подключена построенная камера пропуска средств очистки и диагностики на 1270 км МН Гурьев — Куйбышев

Ремонты проводились силами центральных ремонтных служб Самарского районного нефтепроводного управления в течение 72 часов. Работа нефтепровода была возобновлена в соответствии с графиком.

Все мероприятия выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Приволга» с целью обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов.