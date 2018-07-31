В библиотеке на 1-й Новокузьминской отметили Всемирный день китов и дельфинов

Познавательная беседа «Тайны морских обитателей», посвященная Всемирному дню китов и дельфинов, прошла в библиотеке №104, которая находится на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации библиотеки.

— Дети узнали много интересного о жизни китов, дельфинов и других морских обитателей. Также ребята сделали своими руками замечательную фигурку синего кита, — сообщил представитель учреждения культуры.

Напомним, что библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)