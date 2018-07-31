Ещё
В библиотеке на 1-й Новокузьминской отметили Всемирный день китов и дельфинов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В библиотеке на 1-й Новокузьминской отметили Всемирный день китов и дельфинов 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа района Восточный
Познавательная беседа «Тайны морских обитателей», посвященная Всемирному дню китов и дельфинов, прошла в библиотеке №104, которая находится на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации библиотеки.
— Дети узнали много интересного о жизни китов, дельфинов и других морских обитателей. Также ребята сделали своими руками замечательную фигурку синего кита, — сообщил представитель учреждения культуры.
Напомним, что библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
Конкурсная комиссия высоко оценила бытовой городок на юго-востоке Москвы До конца лета в ЮВАО благоустроят территории 34 объектов образования В центре госуслуг на 1-й Новокузьминкой ормят комплексное заявление на несколько услуг
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму104
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост243
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения17
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»21
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав152
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение