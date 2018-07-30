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В Воронеже запланировали создать второй «Олимпик»
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В Воронеже запланировали создать второй «Олимпик» 

Вести Воронеж 45 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Он может появиться в урочище «Чижовская дача». В Воронеже может появиться новый спортивно-оздоровительный комплекс. О намерении создать «второй „Олимпик“ заявил глава управы Ленинского района Сергей Корчевников на планёрке в мэрии в понедельник, 30 июля. Его планируется разместить в урочище „Чижовская дача“. На территории лесного массива, площадь которого составляет около 2 млн кв. м, планируется создание велосипедных и лыже-роллерных трасс, универсальных спортивных площадок, пунктов проката спортивного инвентаря и фудкорта, а также прокладка туристических троп. Кроме того, там может появиться культурно-просветительский центр патриотической направленности. По словам Сергея Корчевникова, управа уже провела переговоры с Лесфондом и получила ответ о возможности ведения рекреационной деятельности на территории урочища и строительства временных построек. Глава управы считает, что такой спортивно-оздоровительный комплекс будет пользоваться популярностью у воронежцев. Среди его преимуществ выход к водохранилищу и транспортная доступность. — Учитывая, что лесной массив выходит на берег водохранилища, возможно развитие современных зон отдыха — создание летних террас, кафе, открытых концертных площадок и пунктов проката плавсредств, — отметил Сергей Корчевников. Он признал, что развитие такого крупного проекта потребует серьезной работы над концепцией и проектом новой зелёной зоны, а также слаженных действий управы и мэрии по привлечению инвесторов. Елена Гончарова
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