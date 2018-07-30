Самоубийственный поступок подростка-руфера шокировал ростовчан

Подросток-экстремал рискнул своей жизнь ради видео для соцсетей. Парень забрался на шпиль многоэтажки на проспекте Будденовский. Фотографиями с крыши здания и видео своей опасной вылазки по шпилю они поделились в социальных сетях.