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Самоубийственный поступок подростка-руфера шокировал ростовчан
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Самоубийственный поступок подростка-руфера шокировал ростовчан 

Деловое сообщество 43 минуты назад
Подросток-экстремал рискнул своей жизнь ради видео для соцсетей. Парень забрался на шпиль многоэтажки на проспекте Будденовский. Фотографиями с крыши здания и видео своей опасной вылазки по шпилю они поделились в социальных сетях.
На записи видно, как экстремалы забираются на верхние этажи здания многоэтажки. В погоне за адреналином ростовчане висят на одной руке над пропастью, поднимаются по металлическим конструкциям на шпиль, ходят по краю крыши, и снимают на камеру красоты донской столицы с высоты птичьего полета. Подростки отметили, что здание находится под охраной и пролезли они на крышу незаконно. Подобное увлечение называет руферством. Люди, играющие со смертью подобным образом, часто посещают крыши высоток, балансируют на узких балках над пропастью и совершают безумные трюки. Подавляющее большинство руферов — молодежь, обычно школьники и студенты. Большая часть руферов в России сконцентрирована в наиболее крупных городах, преимущественно это Москва и Санкт-Петербург. Причем никакой ответственности за подобное опасное увлечение ребятам не грозит. Максимум что можно им инкриминировать, это незаконное проникновение на территорию. С прошлого года в России вовлечение детей в «руфинг» совершеннолетними гражданами может быть расценено как уголовно наказуемое преступление согласно поправкам, ужесточающим ответственность за доведение до самоубийства, принятым в мае 2017 года.
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