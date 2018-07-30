Ещё
Названа возможная причина появления медуз в дзержинских водоемах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа возможная причина появления медуз в дзержинских водоемах 

В городе N 55 минут назад
Фото: В городе N
Директор экологического центра «Дронт», член совета Международного социально-экологического союза Асхат Каюмов поделился с корреспондентом ИА «В городе N» компетентным мнением относительно появления медуз в водоемах Дзержинска 30 июля.
По мнению эколога, в произошедшем нет ничего удивительного, поскольку медузы — всего лишь подвижная форма полипов. При сильном нагревании воды полипы переходят в форму медузы и начинают перемещаться по водоему. Когда же полипы находятся в своем обычном состоянии, они неподвижны и обитают на дне, из-за чего их никто не видит.
Более того, по словам Каюмова, в Нижегородской области это не первый случай обнаружения медуз в пресной воде. Около 15–20 лет назад подобная ситуация произошла в Балахнинском районе, где в водоемах также были найдены существа.
Напомним, что жители Дзержинска обеспокоены появлением необычных обитателей и шутливо предрекают появление в городе акул и пираний.
Фото: vk.com
В городе N: последние новости
Пропавший на берегу Оки мужчина найден мертвым в Нижегородской области Организатора питания в нижегородских школах выберут на конкурсной основе Нижегородские чиновники просят ввести в стране новый праздник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жестокая расправа над туристами попала на видео101
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко35
Россия простила долги другим странам258
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы95
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста553
Видео
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение