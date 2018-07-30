Названа возможная причина появления медуз в дзержинских водоемах

Директор экологического центра «Дронт», член совета Международного социально-экологического союза Асхат Каюмов поделился с корреспондентом ИА «В городе N» компетентным мнением относительно появления медуз в водоемах Дзержинска 30 июля.

По мнению эколога, в произошедшем нет ничего удивительного, поскольку медузы — всего лишь подвижная форма полипов. При сильном нагревании воды полипы переходят в форму медузы и начинают перемещаться по водоему. Когда же полипы находятся в своем обычном состоянии, они неподвижны и обитают на дне, из-за чего их никто не видит.

Более того, по словам Каюмова, в Нижегородской области это не первый случай обнаружения медуз в пресной воде. Около 15–20 лет назад подобная ситуация произошла в Балахнинском районе, где в водоемах также были найдены существа.

Напомним, что жители Дзержинска обеспокоены появлением необычных обитателей и шутливо предрекают появление в городе акул и пираний.

Фото: vk.com