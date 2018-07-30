Ещё
Стало известно число криптовалютных организаций-мошенников в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно число криптовалютных организаций-мошенников в России 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
С начала этого года Центробанк определил 82 организации, которые использовали мошеннические схемы при работе с криптоактивами, сообщает «Русская планета».
Как правило, недобросовестные игроки привлекают средства населения для размещения в якобы существующие криптовалютные инвестфонды.
Россияне, интересующиеся цифровыми деньгами, вкладывают в эту сферу до ста тысяч рублей за раз. При этом в случае выявления признаков недобросовестных действий в работе таких организаций Банк России передаёт информацию о мошенниках в правоохранительные органы.
Кроме того, на выявление криптовалютных мошенников работает и региональная сеть регулятора. Чаще всего криптоактивами в стране занимаются организации, не имеющие соответствующей лицензии.
Парламентская газета: последние новости
В Мурманске открыли памятник Николаю Чудотворцу Лавров: Россия будет надёжно защищена, несмотря на развёртывание ПРО США Разработки оборонки отдадут на гражданку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жестокая расправа над туристами попала на видео101
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко35
Россия простила долги другим странам258
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы95
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста553
Видео
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение