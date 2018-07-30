Стало известно число криптовалютных организаций-мошенников в России

С начала этого года Центробанк определил 82 организации, которые использовали мошеннические схемы при работе с криптоактивами, сообщает «Русская планета».

Как правило, недобросовестные игроки привлекают средства населения для размещения в якобы существующие криптовалютные инвестфонды.

Россияне, интересующиеся цифровыми деньгами, вкладывают в эту сферу до ста тысяч рублей за раз. При этом в случае выявления признаков недобросовестных действий в работе таких организаций Банк России передаёт информацию о мошенниках в правоохранительные органы

Кроме того, на выявление криптовалютных мошенников работает и региональная сеть регулятора. Чаще всего криптоактивами в стране занимаются организации, не имеющие соответствующей лицензии.