Угонщиков обязали возмещать ущерб автовладельцам

Речь идет о тех случаях, когда угонщик на машине покатался и бросил, а кто-то после покалечил ее. Или когда угонщика поймали, а машина пропала. Ранее любителям чужих колес удавалось отвергать все финансовые претензии в свою сторону. Они утверждали, что машину бросали в пригодном виде, и за то, что с ней произошло после, не несут никакой ответственности. И, что удивительно, находили понимание своей позиции. Поэтому потребовались законодательные изменения. Этот закон публикует "Российская газета" . Документом вносится поправка в статью 1080 Гражданского кодекса «Ответственность за совместно причиненный вред».

Предусматривается, что «лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое впоследствии было повреждено либо утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого, отвечает за причиненный вред».

Ранее в этой статье было продолжение — «если не докажет, что вред причинен не по его вине». Вот эту часть решено было обрезать. То есть угонщик должен понимать, что если с угнанной им и брошенной машиной что-то случится, то отвечать рублем перед владельцем ему однозначно придется. Возможно, не в одиночку. Если вандалов или тех, кто разобьет машину, найдут.

В законе оговаривается, что новое правило не освобождает от возмещения вреда «непосредственного причинителя вреда».

То есть документ определяет условия возмещения вреда в случае, когда автомобиль стал предметом двух последовательно совершенных, но самостоятельных преступлений — угона и кражи.

Стоит отметить, если угонщик возместит стоимость автомобиля, то он получит право требовать возмещения убытков с тех, кто в дальнейшем присвоил себе автомобиль. Если их найдут, конечно. Смысл поправки же в том, что вред законопослушному автовладельцу должен быть возмещен в любом случае. Независимо от того, кого удалось поймать за совершение преступления, а кого нет.

Автомобиль иногда становится предметом двух последовательно совершенных преступлений — угона и кражи

Согласно поправке, теперь первоначальный угонщик будет обязан выплачивать компенсацию «за созданные условия для последующего повреждения либо утраты имущества вследствие действий другого лица».