Мероприятия по регулированию численности дикого кабана начались на Дону

Мероприятия по регулированию численности дикого кабана начались в Ростовской области

Согласно информации из официальных источников, в период с 26 июля по 2 сентября на территории охотничьих угодий региона планируется произвести отстрел 35 кабанов всех половозрастных групп.

Мероприятия по регулированию численности дикого кабана проводятся с целью исключения опасности распространения вируса африканской чумы свиней.

Биологический материал всех добытых в рамках регулирования численности животных должен предоставляться в ветстанции для лабораторных исследований на наличие вируса АЧС.