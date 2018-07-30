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Мероприятия по регулированию численности дикого кабана начались на Дону
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Мероприятия по регулированию численности дикого кабана начались на Дону 

АиФ Ростов 58 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Мероприятия по регулированию численности дикого кабана начались в Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, в период с 26 июля по 2 сентября на территории охотничьих угодий региона планируется произвести отстрел 35 кабанов всех половозрастных групп.
Мероприятия по регулированию численности дикого кабана проводятся с целью исключения опасности распространения вируса африканской чумы свиней.
Биологический материал всех добытых в рамках регулирования численности животных должен предоставляться в ветстанции для лабораторных исследований на наличие вируса АЧС.
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