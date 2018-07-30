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Маргарита Гулевская, Mercury Development: «Стратегические сессии — эффективная дискуссионная площадка»
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Маргарита Гулевская, Mercury Development: «Стратегические сессии — эффективная дискуссионная площадка» 

Волга Ньюс 59 минут назад
«Я планирую рассказать об инструментах, которые мы применяем в работе с молодыми сотрудниками, профессионалами будущего, — говорит Маргарита Гулевская. — Мы понимаем, что вузы делают все возможное для адаптации своих учебных программ к современным реалиям, но в силу объективных причин не могут делать это достаточно быстро. Как и многие другие IT-компании мы стараемся дополнить фундаментальное образование, которое дает вуз современными практическими навыками, необходимыми на рабочем месте. Для этого мы организуем стажировки по разным направлениям, объединенные под брендом Академия Меркури».
HR-директор Mercury Development отмечает, что конкуренция в сфере IT сейчас самая острая, а среди ключевых навыков сотрудников называет высокий технический уровень, креативность, инициатива и предпринимательские навыки.
Среди ключевых вопросов для обсуждения на сессии по кадровой стратегии Маргарита Гулевская называет определение вектора развития рынка труда на перспективу, выработку подхода к совершенствованию обучения сотрудников и формирование образа успешного профессионала будущего.
"Кадровая стратегия должна обеспечить удержание и развитие кадрового потенциала, а это в свою очередь — залог развития региона в ближайшем будущем", — считает HR-специалист.
Формат стратегических сессий, проходящих в регионе, она считает «эффективной дискуссионной площадкой, способствующей открытому обмену идеями и мнениями».
Напомним, стратегическая сессия «Кадровая стратегия — достояние региона» пройдет в формате трех секций: "#Кадросфера", «3К: Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». В работе секций примут участие глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления Сколково, РАНХиГС, АНО «Россия — страна возможностей», общественники, представители образовательных организаций и просто активные граждане.
Это уже третья тематическая сессия за последний месяц. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая — качеству оказания медицинской помощи. Результатом работы сессий должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области, которая носит название «Стратегия лидерства». Инициатором такого формата работы над стратегией региона является Дмитрий Азаров.
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