Маргарита Гулевская, Mercury Development: «Стратегические сессии — эффективная дискуссионная площадка»

«Я планирую рассказать об инструментах, которые мы применяем в работе с молодыми сотрудниками, профессионалами будущего, — говорит Маргарита Гулевская. — Мы понимаем, что вузы делают все возможное для адаптации своих учебных программ к современным реалиям, но в силу объективных причин не могут делать это достаточно быстро. Как и многие другие IT-компании мы стараемся дополнить фундаментальное образование, которое дает вуз современными практическими навыками, необходимыми на рабочем месте. Для этого мы организуем стажировки по разным направлениям, объединенные под брендом Академия Меркури».

HR-директор Mercury Development отмечает, что конкуренция в сфере IT сейчас самая острая, а среди ключевых навыков сотрудников называет высокий технический уровень, креативность, инициатива и предпринимательские навыки.

Среди ключевых вопросов для обсуждения на сессии по кадровой стратегии Маргарита Гулевская называет определение вектора развития рынка труда на перспективу, выработку подхода к совершенствованию обучения сотрудников и формирование образа успешного профессионала будущего.

"Кадровая стратегия должна обеспечить удержание и развитие кадрового потенциала, а это в свою очередь — залог развития региона в ближайшем будущем", — считает HR-специалист.

Формат стратегических сессий, проходящих в регионе, она считает «эффективной дискуссионной площадкой, способствующей открытому обмену идеями и мнениями».

Напомним, стратегическая сессия «Кадровая стратегия — достояние региона» пройдет в формате трех секций: "#Кадросфера", «3К: Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». В работе секций примут участие глава региона Дмитрий Азаров , представители московской школы управления Сколково, РАНХиГС , АНО «Россия — страна возможностей», общественники, представители образовательных организаций и просто активные граждане.