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Колумбия обязалась производить шоколад без вырубки лесов
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Колумбия обязалась производить шоколад без вырубки лесов 

ТАСС 59 минут назад
Правительство Колумбии обязалось к 2020 г. прекратить вырубку лесов в цепях поставок какао. Страна подписалась под инициативой Всемирного фонда какао «Какао и леса», которая направлена на обеспечение производства какао без вырубки лесов, вызванной расширением масштабов производства. Национальная Федерация какао и один из крупнейших производителей шоколада в стране, Casa Luker, также присоединились к обязательству. Колумбия стала первой латиноамериканской страной и третьей страной в мире после Кот-д'Ивуара и Ганы, взявшей на себя это обязательство. Об этом сообщает экологический информационный сайт Mongabay.
"Мы надеемся, что на рынке, характеризующемся растущим интересом к какао с нулевым обезлесением, подписание Колумбией инициативы «Какао и леса» будет стимулировать интерес к продукции и привлечет инвестиции в колумбийскую цепочку поставок какао", — заявил министр сельского хозяйства Колумбии Хуан Гильермо Зулуага.
Сейчас на Колумбию приходится 1% мирового производства какао. Однако правительство сотрудничает с частным сектором, стимулируя производство, чтобы повысить конкурентоспособность страны как производителя на международном уровне и удовлетворить мировой спрос на какао. Колумбийские власти также поощряют культивирование этой культуры в качестве потенциальной замены незаконных культур, таких как кокаин.
Между тем, с ростом индустрии какао Колумбии, территории лесов в стране сокращаются. По данным «Всемирной лесной вахты» (Global Forest Watch, инициатива по созданию глобальной сети мониторинга лесов с целью сохранения крупных малонарушенных лесных территорий), в Колумбии зафиксирован один из самых значительных показателей по потере древесного покрова в мире: в 2017 году древесный покров в стране сократился почти на 4 250 кв. км, что на 46% превышает потери лесов в 2016 году.
Присоединившись к инициативе «Какао и леса», правительство Колумбии взяло на себя обязательство больше не использовать лесные угодья для производства какао. Помимо этого, рамочная программа инициативы включает обязательства по содействию сохранению охраняемых районов, уважению прав фермеров, выращивающих какао, сведению к минимуму неблагоприятных социально-экономических последствий, мониторингу и предоставлению отчетности о ходе выполнения обязательств, а также оказанию поддержки устойчивым рынкам какао-продуктов.
"Национальная федерация какао представляет интересы десятков тысяч фермеров-производителей какао со всей нашей страны, — говорится в заявлении президента федерации Эдуарда Бакеро Лопеса. — Мы хотели бы получить более широкий доступ на глобальные рынки для колумбийского какао и надеемся, что люди будут наслаждаться нашим шоколадом, когда поймут, что его производитель защищает леса и несет мир".
Инициативу «Какао и леса» поддерживают во всем мире такие компании, как Nestlé, Mars, Нидерландская инициатива по созданию устойчивой торговли (IDH), Благотворительный фонд принца Уэльского и прочие.
Материал предоставлен проектом "+1".
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