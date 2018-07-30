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Омич зарезал старушку за отказ купить дубленку
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Омич зарезал старушку за отказ купить дубленку 

360tv.ru 57 минут назад
Житель поселка Новоуральский Таврического района Омской области, зарабатывавший на жизнь забоем скота и птицы, убил свою 74‐летнюю соседку. Гнев мясника вызвал отказ соседки купить у него дубленку, сообщило издание Om1 со ссылкой на региональный Следственный комитет.
Мужчине очень захотелось выпить и чтобы достать денег он решил продать соседке свою дубленку. Ранее соседка хвалила эту дубленку. Придя к пенсионерке домой, мясник сделал ей предложение о продаже тулупа, но старушка отказалась, объяснив решение тем, что дубленка не подойдет никому из домочадцев.
Это привело мужчину в ярость. Он порядка 15 раз ударил соседку ножом в лицо. Бросив ту умирать, мясник как был с окровавленными руками умчал в магазин за водкой. Внешний вид покупателя не насторожил продавца: все знали его как мясника.
Тело убитой старушки на следующее утро обнаружил ее сын. Он зашел, чтобы позвать родственницу на завтрак. Она лежала на веранде вниз головой в луже крови.
Следствию очень помогли свидетели, которые видели, как подозреваемый сначала забежал к бабушке в дом, а потом выбежал оттуда с трясущимися руками. Теперь мясник задержан сотрудниками правоохранительных органов. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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