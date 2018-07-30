Урбанисты из США разработали алгоритм для оценки количества растительности в городе

Участники проекта «Лаборатория чувствительного города» при Массачусетском технологическом институте (MIT) разработали новую методику оценки растительности в городском пространстве, позволяющий выяснить, насколько «зеленым» является город с точки зрения пешеходов. Исследователи создали алгоритм Treepedia, который исследует изображения из Google Street View на предмет наличия деревьев и других растений. Об этом сообщает издание ArchDaily.

Отсутствие растительности в населенных пунктах связывают с проблемами со здоровьем и высоким уровнем стресса среди горожан. Как отмечает ArchDaily, новое исследование раскрывает данные для понимания городских проблем, связанных с общественным благополучием в городах.

"Важно понимать количество деревьев на улицах и их крон, так как это то, что мы видим", — считает ведущий автор исследования Ньюша Гаэли.

"Лаборатория чувствительного города" — проект MIT, посвященный изучению городского пространства и взаимодействию человека с городом. Разработанный исследователями алгоритм генерирует интерактивные карты с уровнем растительности в городах. Данные представлены в Green View Index (GVI), который рассчитывается для каждого города.

Согласно разработанному Treepedia, самым зеленым городом является Сингапур с индексом GVI — 29,3%. За ним следуют Сидней Ванкувер с равным GVI — 25,9%. В десятку самых «зеленых» городов также вошли Кембридж, Дурбан, Сакраменто Йоханнесбург , Франкфурт, Женева и Амстердам . Город с наименьшим количеством зеленых зон — Париж (GVI — 8,8%). Российских городов в списке проанализированных городских пространств нет.

Как подчеркивает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), зеленые зоны являются фундаментальным компонентом любой городской экосистемы. Они создают условия для физической активности, отдыха и защиты от шума. Эксперты ВОЗ подсчитали, что отсутствие физической активности жителей городов, связанное с отсутствием условий для пеших прогулок и доступа к зеленым зонам отдыха, ответственно за 3,3% глобальной смертности.

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