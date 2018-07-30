Лесозаготовки в Тасмании уничтожают ареал обитания редкого вида попугая

Среда обитания находящегося под угрозой исчезновения ласточкового попугая разрушается из-за вырубки леса в Тасмании. Биологи отметили, что к этому привели ошибки правительства Тасмании в сфере лесопользования. Такие данные содержатся в исследовании биологов Австралийского национального университета. Об этом сообщает The Guardian.

Авторы добавили, что региональное правительство допустило значительные упущения в планах управления, что привело к уязвимости ареала обитания и мест гнездования попугаев.

Группа биологов проанализировала территории в южных лесах Тасмании, где в настоящее время ведутся лесозаготовки, в течение 20 лет с момента вступления в силу нынешнего регионального плана Австралии по сохранению и устойчивому управлению лесным хозяйством.

Результаты показали, что треть эвкалиптового леса в этих районах была вырублена за период с 1997 по 2016 года, а также четверть реликтовых деревьев, являвшихся местом гнездования ласточкового попугая.

"Это указывает на то, что критически важные для размножения этого вида птиц территории пропадают, и нынешнее законодательство в сфере леса не является устойчивым" — говорится в работе.

Региональный план Тасмании по сохранению и устойчивому управлению лесным хозяйством был продлен в прошлом году до ноября 2037 года. В соответствии с законами Австралии об окружающей среде, региональные соглашения по лесам имеют приоритет над законом об охране окружающей среды и сохранению биоразнообразия.

Тем не менее авторы исследования обвиняют правительство Тасмании в неспособности доработать планы управления лесными территориями, которые бы защитили популяцию птиц. В частности, биологи призвали к разработке документа, который обеспечил бы защиту достаточных для размножения попугаев территорий. Проект этого документа находится на стадии обсуждения в правительстве Тасмании в течение 10 лет.

Ласточковый попугай — единственный представитель вида этого рода. Длина птицы — до 25 см. Птицы-эндемики обитают на острове Тасмания и юго-востоке Австралии. Этот редкий вид попугаев важен в том числе для лесной промышленности, так как ласточковые попугаи — основные опылители синего и черного эвкалиптов.

В 2015 году Международный союз охраны природы (МСОП) поместил ласточкового попугая в группу видов на грани исчезновения. По подсчетам МСОП, в 2011 году насчитывалось не более 2000 взрослых птиц.

Согласно раннему исследованию Австралийского национального университета, проведенному в 2015 году, популяция ласточковых попугаев сократится на 87% через 12-18 лет, если не будут предприняты меры по сохранениею ареала их обитания.

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