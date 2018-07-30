Ещё
Лесозаготовки в Тасмании уничтожают ареал обитания редкого вида попугая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лесозаготовки в Тасмании уничтожают ареал обитания редкого вида попугая 

ТАСС 59 минут назад
Среда обитания находящегося под угрозой исчезновения ласточкового попугая разрушается из-за вырубки леса в Тасмании. Биологи отметили, что к этому привели ошибки правительства Тасмании в сфере лесопользования. Такие данные содержатся в исследовании биологов Австралийского национального университета. Об этом сообщает The Guardian.
Авторы добавили, что региональное правительство допустило значительные упущения в планах управления, что привело к уязвимости ареала обитания и мест гнездования попугаев.
Группа биологов проанализировала территории в южных лесах Тасмании, где в настоящее время ведутся лесозаготовки, в течение 20 лет с момента вступления в силу нынешнего регионального плана Австралии по сохранению и устойчивому управлению лесным хозяйством.
Результаты показали, что треть эвкалиптового леса в этих районах была вырублена за период с 1997 по 2016 года, а также четверть реликтовых деревьев, являвшихся местом гнездования ласточкового попугая.
"Это указывает на то, что критически важные для размножения этого вида птиц территории пропадают, и нынешнее законодательство в сфере леса не является устойчивым" — говорится в работе.
Региональный план Тасмании по сохранению и устойчивому управлению лесным хозяйством был продлен в прошлом году до ноября 2037 года. В соответствии с законами Австралии об окружающей среде, региональные соглашения по лесам имеют приоритет над законом об охране окружающей среды и сохранению биоразнообразия.
Тем не менее авторы исследования обвиняют правительство Тасмании в неспособности доработать планы управления лесными территориями, которые бы защитили популяцию птиц. В частности, биологи призвали к разработке документа, который обеспечил бы защиту достаточных для размножения попугаев территорий. Проект этого документа находится на стадии обсуждения в правительстве Тасмании в течение 10 лет.
Ласточковый попугай — единственный представитель вида этого рода. Длина птицы — до 25 см. Птицы-эндемики обитают на острове Тасмания и юго-востоке Австралии. Этот редкий вид попугаев важен в том числе для лесной промышленности, так как ласточковые попугаи — основные опылители синего и черного эвкалиптов.
В 2015 году Международный союз охраны природы (МСОП) поместил ласточкового попугая в группу видов на грани исчезновения. По подсчетам МСОП, в 2011 году насчитывалось не более 2000 взрослых птиц.
Согласно раннему исследованию Австралийского национального университета, проведенному в 2015 году, популяция ласточковых попугаев сократится на 87% через 12-18 лет, если не будут предприняты меры по сохранениею ареала их обитания.
Материал предоставлен проектом "+1".
ТАСС: последние новости
Документы для регистрации на выборы губернатора Кузбасса подали шесть кандидатов Четыре кандидата будут бороться за пост главы Якутии Вандалы вновь осквернили могилу советского разведчика Николая Кузнецова во Львове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко37
Жестокая расправа над туристами попала на видео100
Россия простила долги другим странам263
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы95
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста555
Видео
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение