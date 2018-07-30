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Ван И призвал к наполнению стретегическим содержанием китайско-британских отношения «золотой эпохи»
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Ван И призвал к наполнению стретегическим содержанием китайско-британских отношения «золотой эпохи» 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Пекин, 30 июля /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сегодня в китайской столице совместно с главой МИД Великобритании Джереми Хантом по окончании 9-го китайско-британского стратегического диалога провел встречу с журналистами.
Ван И заявил, что Дж. Хант занимает пост министра иностранных дел Великобритании не более месяца и прибыл в Пекин для участия в 9-ом китайско-британском стратегическом диалоге, в полной мере продемонстрировав, что Великобритания придает большое значение развитию двусторонних отношений.
Ван И заявил, что провел с Дж. Хантом продуктивные переговоры, и стороны достигли многих договоренностей, в частности, о необходимости продолжения наполнения стратегическим содержанием двусторонних отношений. Лидеры двух стран уже достигли важных договоренностей по межгосударственным отношениям «золотой эпохи», отметил Ван И. Он добавил, что необходимо реальными действиями повышать стратегический, практический, глобальный и инклюзивный характер двусторонних отношений, чтобы они в большей степени соответствовали требованиям «золотой эпохи». —0—
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