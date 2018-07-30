В Батайском проезде починили светофор

Максим Ликсутов. Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Обращение было рассмотрено 27 июля. Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены, в том числе короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в сообщении за подписью Ликсутова.

Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)