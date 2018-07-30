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В Батайском проезде починили светофор
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В Батайском проезде починили светофор 

Управа района Марьино 1 час назад
Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Обращение было рассмотрено 27 июля. Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены, в том числе короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в сообщении за подписью Ликсутова.
Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)
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