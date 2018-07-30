В центре Волгограда пешеходов пустили в обход перекопанной дороги 

С тротуара на улице Комсомольской в Центральном районе Волгограда сняли весь старый асфальт. В администрации города уверены, что новая брусчатка укроет дорогу в центре города в ближайшие дни.
Рабочие обещают в ближайшие дни застелить новую брусчатку
— До конца года мы должны сделать семь территорий, за которые проголосовали волгоградцы: это и парки, и пешеходные зоны, — прокомментировали в пресс — службе администрации Волгограда. — В их число входит и улица Комсомольская. Деньги на благоустройство приходят из федерального бюджета. И чемпионат мира тут совершенно не причем.
Пока пешеходы обходят дорогу по огороженной выделенной полосе, рабочие равняют слой щебенки. Рядом своей очереди ждут горы песка и сама тротуарная плитка.
— Участок от перекрестка с проспектом Ленина до Комсомольского путепровода будет готов в ближайшие дни, — добавили в пресс — службе администрации.
За несколько недель до чемпионата мира почти все тротуары в центре города остались без старого покрытия. Рабочие ускоренными темпами стелили брусчатку вдоль проспекта Ленина, на улице Комсомольской и на пешеходной зоне рядом с отреставрированным детско — юношеским центром. К слову, последние следы большого ремонта с этой территории они смели в ночь перед началом чемпионата мира.
В администрации города на вопросы журналистов ответили, что рабочие не опоздали с укладкой брусчатки и не выбились из строгих графиков.
После сильных дождей корреспонденты V1.ru писали о том, что новая брусчатка дала первую брешь — плитка пошла ходуном на проспекте Ленина рядом с остановкой «Комсомольская». В компании МБУ «Северное» пообещали отремонтировать вздувшееся покрытие.