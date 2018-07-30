В центре Волгограда пешеходов пустили в обход перекопанной дороги

С тротуара на улице Комсомольской в Центральном районе Волгограда сняли весь старый асфальт. В администрации города уверены, что новая брусчатка укроет дорогу в центре города в ближайшие дни.

Рабочие обещают в ближайшие дни застелить новую брусчатку

— До конца года мы должны сделать семь территорий, за которые проголосовали волгоградцы: это и парки, и пешеходные зоны, — прокомментировали в пресс — службе администрации Волгограда. — В их число входит и улица Комсомольская. Деньги на благоустройство приходят из федерального бюджета. И чемпионат мира тут совершенно не причем.

Пока пешеходы обходят дорогу по огороженной выделенной полосе, рабочие равняют слой щебенки. Рядом своей очереди ждут горы песка и сама тротуарная плитка.

— Участок от перекрестка с проспектом Ленина до Комсомольского путепровода будет готов в ближайшие дни, — добавили в пресс — службе администрации.

За несколько недель до чемпионата мира почти все тротуары в центре города остались без старого покрытия. Рабочие ускоренными темпами стелили брусчатку вдоль проспекта Ленина, на улице Комсомольской и на пешеходной зоне рядом с отреставрированным детско — юношеским центром. К слову, последние следы большого ремонта с этой территории они смели в ночь перед началом чемпионата мира.

В администрации города на вопросы журналистов ответили, что рабочие не опоздали с укладкой брусчатки и не выбились из строгих графиков.