Ещё
В центре Волгограда пешеходов пустили в обход перекопанной дороги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Волгограда пешеходов пустили в обход перекопанной дороги 

v1.ru 59 минут назад
Фото: v1.ru
С тротуара на улице Комсомольской в Центральном районе Волгограда сняли весь старый асфальт. В администрации города уверены, что новая брусчатка укроет дорогу в центре города в ближайшие дни.
Рабочие обещают в ближайшие дни застелить новую брусчатку
— До конца года мы должны сделать семь территорий, за которые проголосовали волгоградцы: это и парки, и пешеходные зоны, — прокомментировали в пресс — службе администрации Волгограда. — В их число входит и улица Комсомольская. Деньги на благоустройство приходят из федерального бюджета. И чемпионат мира тут совершенно не причем.
Пока пешеходы обходят дорогу по огороженной выделенной полосе, рабочие равняют слой щебенки. Рядом своей очереди ждут горы песка и сама тротуарная плитка.
— Участок от перекрестка с проспектом Ленина до Комсомольского путепровода будет готов в ближайшие дни, — добавили в пресс — службе администрации.
За несколько недель до чемпионата мира почти все тротуары в центре города остались без старого покрытия. Рабочие ускоренными темпами стелили брусчатку вдоль проспекта Ленина, на улице Комсомольской и на пешеходной зоне рядом с отреставрированным детско — юношеским центром. К слову, последние следы большого ремонта с этой территории они смели в ночь перед началом чемпионата мира.
В администрации города на вопросы журналистов ответили, что рабочие не опоздали с укладкой брусчатки и не выбились из строгих графиков.
После сильных дождей корреспонденты V1.ru писали о том, что новая брусчатка дала первую брешь — плитка пошла ходуном на проспекте Ленина рядом с остановкой «Комсомольская». В компании МБУ «Северное» пообещали отремонтировать вздувшееся покрытие.
v1.ru: последние новости
На севере Волгограда раскопавшие траншеи коммунальщики оставили дома без света Перекопанный и забытый: парк 70-летия Победы в Волгограде стал декорацией для лазерных боев Восход «кровавой» Луны: самое долгое лунное затмение за 100 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жестокая расправа над туристами попала на видео101
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко35
Россия простила долги другим странам258
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы95
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста553
Видео
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение