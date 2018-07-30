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Витушева назвала лучшие административные комиссии муниципалитетов Подмосковья
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Витушева назвала лучшие административные комиссии муниципалитетов Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Лидерами по эффективности работы на прошлой неделе стали административные комиссии Красногорска, Наро-Фоминска, Королева и Сергиева Посада, сообщила в понедельник Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Административные комиссии созданы в каждом муниципальном образовании Московской области. Их задача — наведение порядка на территории региона путем выявления нарушений чистоты, порядка и благоустройства, а также тишины и покоя граждан, совершаемых физическими лицами, и привлечение нарушителей к административной ответственности.
«Лучшие результаты на этой неделе отмечены в четырех муниципальных образованиях: городских округах Красногорск, Наро-Фоминский и Королев, а также Сергиево-Посадском муниципальном районе, где административные комиссии добились устранений нарушений более чем по десяти административным делам», — сказала Витушева.
По ее словам, с начала 2018 года административные комиссии Московской области вынесли 2803 постановления, за текущую неделю — 271 постановление. В каждом случае комиссии добивались устранения нарушений.
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