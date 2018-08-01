МИД Великобритании считает маловероятным продление переговоров с ЕС о Brexit после ноября

ВЕНА, 1 августа. / ТАСС /. Великобритания не ожидает изменения сроков завершения переговоров с Еврокомиссией по Brexit в ноябре 2018 года. Об этом заявил глава МИД королевства Джереми Хант в ходе визита в Австрию "Крайне маловероятно, чтобы это было приемлемо для британского парламента или британцев, — сказал Хант журналистам в ответ на вопрос, могут ли из-за отсутствия сделки сдвинуться сроки переговоров по Brexit в ноябре 2018 года. — Если будет задержка с датой выхода, люди начнут волноваться. В целом, важно не когда мы выходим, а как мы выходим. Но, повторюсь, это крайне маловероятно". По его словам, Великобритания гордится демократичностью своих решений. Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС , начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент Вестминстер . Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.