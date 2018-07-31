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В 2019 году в Восточном округе построят три новых медицинских учреждения
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В 2019 году в Восточном округе построят три новых медицинских учреждения 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
В ближайшие годы в Восточном округе будут построены несколько новых учреждений здравоохранения. Об этом в интервью газете «Восточный округ» рассказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
«В этом году планируется завершить строительство и получить разрешение на ввод в эксплуатацию женской консультации Родильного дома №20 (филиала ГКБ имени Д. Д. Плетнёва) на 530 посещений в смену в районе Соколиная гора», — уточнил глава ведомства.
По словам Алексея Хрипуна, в 2019 году в округе появится целых три новых объекта здравоохранения. Это реконструированные и расширенные корпуса №1 и №2 Московского клинического научно-практического центра им. А. С. Логинова на шоссе Энтузиастов и на ул. Новогиреевская.
А ещё через год ожидается введение в эксплуатацию детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену на ул. Игральная в районе Богородское, детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену на Измайловском проспекте и детско-взрослой поликлиники с женской консультацией на 750 посещений в смену в районе Кожухово.
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