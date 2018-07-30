Волгоградец построил туалет из стекла ради экологии острова на Волге 

Житель Волгограда Александр Николаев построил во дворе своего дома необычный уличный туалет ради спасения острова Сарпинский от экологической катастрофы. Подручными материалами для строения стали стеклянные бутылки и цемент, сообщает ИА «Высота 102».
Мужчина решил избавить остров от части стеклянных бутылок, построив оригинальное сооружение. Ноу-хау Александра уже вызвало интерес у соседей.
В издании отметили, что одной из главных проблем речного острова на Волге Сарпинский стала сильная замусоренность его территории. Там за несколько лет скопилось немало мусора, в том числе стеклянных бутылок.
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