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Волгоградец построил туалет из стекла ради экологии острова на Волге
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Волгоградец построил туалет из стекла ради экологии острова на Волге 

Мир24 1 час назад
Житель Волгограда Александр Николаев построил во дворе своего дома необычный уличный туалет ради спасения острова Сарпинский от экологической катастрофы. Подручными материалами для строения стали стеклянные бутылки и цемент, сообщает ИА «Высота 102».
Мужчина решил избавить остров от части стеклянных бутылок, построив оригинальное сооружение. Ноу-хау Александра уже вызвало интерес у соседей.
В издании отметили, что одной из главных проблем речного острова на Волге Сарпинский стала сильная замусоренность его территории. Там за несколько лет скопилось немало мусора, в том числе стеклянных бутылок.
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