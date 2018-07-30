Волгоградец построил туалет из стекла ради экологии острова на Волге

Мужчина решил избавить остров от части стеклянных бутылок, построив оригинальное сооружение. Ноу-хау Александра уже вызвало интерес у соседей.

В издании отметили, что одной из главных проблем речного острова на Волге Сарпинский стала сильная замусоренность его территории. Там за несколько лет скопилось немало мусора, в том числе стеклянных бутылок.

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