Власти: протяженность горнолыжных трасс"Шерегеша" в 2018 г превысит 200 км

Он рассказал, что за 6 месяцев 2018 года в развитие курорта «Шерегеш» было инвестировано 307 миллионов рублей из внебюджетных источников.

"На эти деньги закончено строительство вертолетной площадки с административным корпусом, строительство подвесной канатной дороги " Шерегеш — Мустаг 4", подвесной канатной дороги «Шерегеш — Олимпия экспресс», подкидывающей канатной дороги до выката трассы SkyWay, гостиницы «Альпика» и канатной дороги на гору Утуя. Все объекты будут введены к зимнему сезону 2018 года, не позже ноября месяца", — пояснил Бостанджогло.

"В настоящее время мировым лидером по проектированию горнолыжных курортов компанией Ecosign разработан мастер-план, по которому общая протяженность трасс в кластере «Шерегеш» составит более 200 километров, что позволит выйти в топ-30 мировых лидеров горнолыжных курортов мира", — резюмировал чиновник.