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Власти: протяженность горнолыжных трасс"Шерегеша" в 2018 г превысит 200 км
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Власти: протяженность горнолыжных трасс"Шерегеша" в 2018 г превысит 200 км 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости/Прайм. Новые объекты в горнолыжном кластере «Шерегеш» в Кузбассе, которые будут введены в эксплуатацию не позднее ноября 2018 года, и новый мастер-план позволят увеличить протяженность трасс до 200 километров, заявил заместитель руководителя представительства администрации Кемеровской области при правительстве РФ Михаил Бостанджогло на заседании координационного совета Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)».
Он рассказал, что за 6 месяцев 2018 года в развитие курорта «Шерегеш» было инвестировано 307 миллионов рублей из внебюджетных источников.
"На эти деньги закончено строительство вертолетной площадки с административным корпусом, строительство подвесной канатной дороги "Шерегеш — Мустаг 4", подвесной канатной дороги «Шерегеш — Олимпия экспресс», подкидывающей канатной дороги до выката трассы SkyWay, гостиницы «Альпика» и канатной дороги на гору Утуя. Все объекты будут введены к зимнему сезону 2018 года, не позже ноября месяца", — пояснил Бостанджогло.
"В настоящее время мировым лидером по проектированию горнолыжных курортов компанией Ecosign разработан мастер-план, по которому общая протяженность трасс в кластере «Шерегеш» составит более 200 километров, что позволит выйти в топ-30 мировых лидеров горнолыжных курортов мира", — резюмировал чиновник.
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