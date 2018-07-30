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Вы готовы к «Поездке в рай»? Подводим итоги!
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Вы готовы к «Поездке в рай»? Подводим итоги! 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Всё когда-нибудь кончается, вот и время пребывания делегации Игромании в игровом раю в Таиланде через неделю подойдёт к концу. А пока что завершается наш экзотический конкурс «Поездка в рай». И наступает время для подведения его итогов.
Кому предстоит бесплатно отправиться в Таиланд, в роскошный отель Gamers Paradise? Кто сможет полюбоваться океанскими пляжами и тропическими джунглями, поплескаться в прохладных бассейнах, отдохнуть в роскошном номере, а заодно поиграть в любимые игры на пятидесяти мощных компьютеров с быстрым интернетом, расположенных в двух игровых залах на крыше?
Завтра, 31 июля, в 11:00 по московскому времени подключайтесь к нашему Twitch-каналу. В ходе традиционной передачи «Игромания утром» вы узнаете имя победителя нашего конкурса, который отправится на тридцать дней в Таиланд. Напомним, в призовой пакет входят билеты на самолёт, трансфер до отеля, проживание, шведский стол, вечеринки на крыше и неограниченный доступ к игровым залам!
Мы желаем удачи всем, кто примет участие в финальном розыгрыше. Встретимся снова, чтобы назвать вам имя победителя! И не забывайте: ещё неделю вас ждут прямые репортажи из тропического рая, следите за нашими трансляциями!
Хочу в рай! | Узнать больше о Gamers Paradise
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