Теперь мы знаем, кто поедет в рай. И это девушка!

Несколько недель тысячи желающих пожить в игровом раю справлялись с заданиями нашего экзотического конкурса «Поездка в рай». А передовой десант Игромании вдобавок дразнил нас яркими репортажами из Таиланда , из роскошного отеля Gamers Paradise. Давайте напоследок ещё раз взглянем на океанские пляжи, тропические джунгли, прохладные бассейны, роскошные номера и игровые залы с полусотней мощных компьютеров с быстрым интернетом. Ведь вскоре там окажется наш победитель на пару с другом.

Сегодня на нашем Twitch-канале ведущие традиционной передачи «Игромания утром» определяли имя победителя конкурса. И хотя не обошлось без технических сложностей, итоги подведены. Посмотреть, как всё происходило, можно в записи.

В итоге на тридцать дней в Таиланд отправится наша читательница под ником Znata. Мы уже связались с ней и порадовали новостью, что её ждут бесплатные билеты на самолёт, трансфер до отеля, проживание, шведский стол, вечеринки на крыше и неограниченный доступ к игровым залам! А нас ещё неделю ждут прямые репортажи Игромании из тропического рая.

Мы поздравляем победительницу! А всем остальным советуем лишь одно: играйте с нами, и рано или поздно вы тоже обязательно победите!

Поездка в рай | Узнать больше о Gamers Paradise