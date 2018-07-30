ЧТЗ поставит во Вьетнам дорожную технику

Компания «ЧТЗ-Уралтрак», входящая в состав группы Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех , и вьетнамская «НГА ФАТ» подписали договор о поставке бульдозера Б10М.0100Е. Дилер тракторного завода стал победителем государственного тендера на поставку бульдозера, предназначенного для ремонта и восстановления дорог в горных селениях Южного Вьетнама.

Гендиректор компании «НГА ФАТ» Тю Хонг Хынг пояснил, что местные бюджеты не позволяют этим территориям самим приобретать технику, поэтому государство оказывает помощь жителям горного региона и берет на себя часть инфраструктурных вложений. Именно такой инвестицией станет трактор Б10М.0100Е. В случае положительного опыта эксплуатации челябинской строительной техники вьетнамская сторона рассмотрит вопрос о приобретении еще двух таких же бульдозеров.

«Партнеры из Вьетнама приобретают у ЧТЗ обычный серийный бульдозер с механической трансмиссией и дизельным двигателем Д-180. Машина оснащена поворотным отвалом и прицепным устройством. Заказчик хочет непременно получить трактор с электростартером. Никаких специальных опций контрактом не предусмотрено, кроме одной: бульдозер должен быть белого цвета. ЧТЗ не впервой окрашивать тракторы в нетипичные для дорожно-строительной техники цвета: были уже красный, оранжевый, синий, армейский зеленый, белый и даже черный. Так что проблем с выполнением этого заказа не возникнет. На белом вьетнамском Б10М черными будут только гусеницы», — рассказал главный специалист экспортной службы ЧТЗ Александр Бедрицкий

Уже в августе рабочая техника должна быть собрана, обкатана, покрашена и готова к отправке заказчику. Во Вьетнам машина будет доставлена в морском 40-футовом контейнере в разобранном виде. Дилер располагает соответствующей производственной базой и квалифицированными механиками, чтобы самостоятельно собрать трактор на месте. Он же передаст технику в эксплуатацию и будет осуществлять ее гарантийное сопровождение и сервисное обслуживание.