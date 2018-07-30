Столицу Техаса предложили переименовать по идеологическим соображениям

Столицу американского штата Техас, названную в честь Стивена Остина , предлагают переименовать в связи с тем, что этот человек был убежденным сторонником рабства.

Власти Остина подняли этот вопрос на прошлой неделе. В отчете указывается на необходимость переименовать несколько улиц, убрав из города все имена, связанные с конфедератами. В список включили и самого Остина, который умер еще до Гражданской войны в США и даже до вхождения Техаса в состав Штатов. Дело в том, что «отец Техаса» боролся «за защиту рабства, несмотря на попытки Мексики его запретить», сообщает CNN

Чиновники пишут, что Остин считал необходимым для процветания Техаса рабский труд, а в случае освобождения рабов они бы превратились, по его мнению, в «бродяг, неприятность и угрозу». Таким образом, имя Остина включили в список городских названий, которые прославляют «сегрегацию, расизм или рабство».

Этот отчет не указывает на то, что город обязательно будет переименован, но вопрос для дальнейшего изучения этой проблемы поднят.

Остина называют «отцом Техаса» — он принимал участие в Техасской революции, заручился поддержкой у США. При нем была объявлена независимость Техаса от Мексики. К США регион присоединился уже после смерти Остина.

Напомним, летом прошлого года в США происходили беспорядки, связанные с уничтожением памятников конфедератам по всей стране. Особенно серьезными стали столкновения в Шарлоттсвилле, где погиб один и пострадали 34 человека.