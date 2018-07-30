Ещё
Столицу Техаса предложили переименовать по идеологическим соображениям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столицу Техаса предложили переименовать по идеологическим соображениям 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Столицу американского штата Техас, названную в честь Стивена Остина, предлагают переименовать в связи с тем, что этот человек был убежденным сторонником рабства.
Власти Остина подняли этот вопрос на прошлой неделе. В отчете указывается на необходимость переименовать несколько улиц, убрав из города все имена, связанные с конфедератами. В список включили и самого Остина, который умер еще до Гражданской войны в США и даже до вхождения Техаса в состав Штатов. Дело в том, что «отец Техаса» боролся «за защиту рабства, несмотря на попытки Мексики его запретить», сообщает CNN.
Чиновники пишут, что Остин считал необходимым для процветания Техаса рабский труд, а в случае освобождения рабов они бы превратились, по его мнению, в «бродяг, неприятность и угрозу». Таким образом, имя Остина включили в список городских названий, которые прославляют «сегрегацию, расизм или рабство».
Этот отчет не указывает на то, что город обязательно будет переименован, но вопрос для дальнейшего изучения этой проблемы поднят.
Остина называют «отцом Техаса» — он принимал участие в Техасской революции, заручился поддержкой у США. При нем была объявлена независимость Техаса от Мексики. К США регион присоединился уже после смерти Остина.
Напомним, летом прошлого года в США происходили беспорядки, связанные с уничтожением памятников конфедератам по всей стране. Особенно серьезными стали столкновения в Шарлоттсвилле, где погиб один и пострадали 34 человека.
Отметим, что город Вашингтон назван в честь Джорджа Вашингтона, который был крупнейшим рабовладельцем и со временем только наращивал их количество, несмотря на формальное осуждение рабства.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Байкер Хирург рассказал о драке с Доренко в Кремле Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% Песков признался в любви к творчеству Гребенщикова и Макаревича
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко37
Жестокая расправа над туристами попала на видео100
Россия простила долги другим странам263
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы95
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста555
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение