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Путин обновил состав президентской комиссии по ТЭК
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Путин обновил состав президентской комиссии по ТЭК 

Прайм 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обновил состав участников президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указе.
Согласно документу, в состав комиссии включены заместители председателя правительства РФ Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, а также министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Кроме того, список участников, которые будут принимать участие в работе комиссии (по согласованию), внесли председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова и генерального директора «Россетей» Павла Ливинского.
Новые члены сменили тех участников комиссии, которые ранее покинули свои посты. В частности, из состава комиссии исключены экс-глава «Россетей» Олег Бударгин, экс-замминистра Минэкономразвития Станислав Воскресенский, бывшие зампреды правительства Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, экс-министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, экс-глава Роснедр Александр Попов и бывшая председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.
Экс-министр энергетики РФ Кирилл Молодцова теперь входит в состав комиссии в качестве помощника руководителя администрации президента РФ.
Комиссия при президенте по стратегическому развитию ТЭКа и экологической безопасности была учреждена указом президента РФ Владимира Путина в 2012 году. Председателем комиссии является сам Путин, ответственным секретарем — глава «Роснефти» Игорь Сечин, в состав вошли представители крупного бизнеса и органов власти. Последнее заседание комиссии, на котором, в том числе, обсуждались перспективы возможного изменения налогообложения нефтяной отрасли, прошло в октябре 2015 года. С тех пор проведение заседаний неоднократно переносилось.
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