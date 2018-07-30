На 5-й Кожуховской улице привели в порядок входную дверь одного из домов

По просьбе местного жителя, который направил обращение на портал «Наш город» в раздел «Многоквартирные дома», коммунальщики привели в порядок входную дверь дома по адресу: 5-я Кожуховская улица, дом 30, корпус 1.

На портале опубликован официальный ответ заявителю за подписью главы управы района Южнопортовый Сергея Никитина

«Выполнены работы по смазке петель и регулировке доводчика на входной двери подъезда № 1. На момент проверки входная дверь имеет плотный притвор. Запирающее устройство типа «домофон» находится в исправном состоянии», — говорится в отчете.

Напомним, что оставить свое обращение на портале «Наш город» может любой желающий после несложной процедуры регистрации. (ск)