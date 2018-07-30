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«Поезда здоровья» исколесили 64 населенных пункта Нижегородской области
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«Поезда здоровья» исколесили 64 населенных пункта Нижегородской области 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Мобильные диагностические лаборатории, так называемые поезда здоровья, продолжают принимать пациентов на территории Нижегородской области. К 28 июля в северном и южном направлениях помощь специалистов успели получить жители 64 населенных пунктов 27 районов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства.
Обследованы 13 944 человека, проведено 24 305 консультаций. В результате у жителей области выявлено 3046 заболеваний. Больше тысячи пациентов направлены на госпитализацию. Руководители «поездов здоровья» подсчитали, что самыми востребованными специалистами являются неврологи (3126 обращений), кардиологи (3024 обращения) и офтальмологи (2937 обращений). Сами граждане отмечают высокий профессионализм и доброжелательность докторов — это 29 представителей лучших медицинских организаций области, а также волонтеры и медсестры.
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Глава региона Глеб Никитин не раз подчеркивал, что проект «Доступная медицина» появился в результате работы над Стратегией развития Нижегородской области, а также рабочих поездок по муниципальным образованиям.
«Поезда здоровья» будут курсировать по территории региона до 31 августа. Специалисты посетят 131 населенный пункт в 49 районах. Преимущественно отдается удаленным от медучреждений городам и селам с большим количеством жителей. Цель проекта — оказать медицинскую помощь не менее чем 50 000 человек. Они смогут пройти раннюю диагностику тяжелых заболеваний, в том числе онкологических.
«Поезд здоровья» северного направления с 30 июля по 1 августа будет находиться в Балахнинском районе, а затем проследует в Дзержинск, где останется со 2 по 4 августа. Южный мобильный медпункт расположится в Перевозском районе с 30 по 31 июля, в Вадском — 1 августа, и в Арзамасском — со 2 по 4 августа.
Ранее мы писали, как житель села Разнежье Воротынского района добился строительства ФАПа в своем населенном пункте.
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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