ТЦ «Авиапарк» поборется за звание лучшей площадки для фотосессий

Очередное тематическое голосование стало доступно на портале «Активный гражданин». На этот раз жители столицы определят, в каких деловых и торговых центрах лучше всего устраивать фотосессии.

«Современные деловые и торговые центры — это места, где столица открывается совершенно с другой стороны. Одни позволят отправиться в путешествие в дореволюционную Москву , а другие — оказаться в эпицентре деловой жизни», — отмечается в сообщении на портале.

На выбор предложены 11 вариантов, в числе которых и торговый центр «Авиапарк», расположенный на Ходынском бульваре, 4. Также участники опроса могут выбрать свой вариант ответа и предложить любого другого претендента на победу. (еп)