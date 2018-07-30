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ТЦ «Авиапарк» поборется за звание лучшей площадки для фотосессий
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ТЦ «Авиапарк» поборется за звание лучшей площадки для фотосессий 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Очередное тематическое голосование стало доступно на портале «Активный гражданин». На этот раз жители столицы определят, в каких деловых и торговых центрах лучше всего устраивать фотосессии.
«Современные деловые и торговые центры — это места, где столица открывается совершенно с другой стороны. Одни позволят отправиться в путешествие в дореволюционную Москву, а другие — оказаться в эпицентре деловой жизни», — отмечается в сообщении на портале.
На выбор предложены 11 вариантов, в числе которых и торговый центр «Авиапарк», расположенный на Ходынском бульваре, 4. Также участники опроса могут выбрать свой вариант ответа и предложить любого другого претендента на победу. (еп)
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