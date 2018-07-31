Ещё
В июле сотрудниками ГБУ «Жилищник Бутырского района» заключено 16 договоров о рассрочке долга за ЖКУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В июле сотрудниками ГБУ «Жилищник Бутырского района» заключено 16 договоров о рассрочке долга за ЖКУ 

Управа Бутырского района города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Должники за коммунальные услуги из Бутырского района заключили 16 договоров о реструктуризации за месяц.
Об этом сообщил начальник юридического отдела ГБУ «Жилищник Бутырского района» Сергей Босиков.
— Заключение должниками такого договора поможет им избежать правовых последствий, связанных с неуплатой жилищно-коммунальных платежей, — пояснил Босиков.
Напомним, что обратиться в «Жилищник» с просьбой о заключении договора о реструктуризации долга могут все жители, попавшие в сложную ситуацию. В этом случае общую сумму долга разделят на несколько частей и определят приемлемый размер ежемесячного платежа, а в суд за неоплату услуг ЖКХ на должника уже не подадут. (ск)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Светофор на Яблочкова починили дорожные службы Тренажер во дворе на Милашенкова починили коммунальщики Остановки нового поколения появились на нескольких улицах СВАО
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России103
Захарова оценила новый «удар» по Крыму152
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца71
Ждать недолго: когда кончится лето8
Катя Лель заплатит Марии Захаровой17
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение