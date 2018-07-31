В июле сотрудниками ГБУ «Жилищник Бутырского района» заключено 16 договоров о рассрочке долга за ЖКУ

Должники за коммунальные услуги из Бутырского района заключили 16 договоров о реструктуризации за месяц.

Об этом сообщил начальник юридического отдела ГБУ «Жилищник Бутырского района» Сергей Босиков.

— Заключение должниками такого договора поможет им избежать правовых последствий, связанных с неуплатой жилищно-коммунальных платежей, — пояснил Босиков.

Напомним, что обратиться в «Жилищник» с просьбой о заключении договора о реструктуризации долга могут все жители, попавшие в сложную ситуацию. В этом случае общую сумму долга разделят на несколько частей и определят приемлемый размер ежемесячного платежа, а в суд за неоплату услуг ЖКХ на должника уже не подадут. (ск)