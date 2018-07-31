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С 31 по 3 августа в Краснодаре отключат фонтаны
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С 31 по 3 августа в Краснодаре отключат фонтаны 

АиФ — Юг 18 минут назад
Фото: АиФ – Юг
На «экваторе сезона» специалисты муниципалитета проверят, как работает их оборудование.
«Городские фонтаны давно стали любимым местом отдыха горожан, особенно в летнюю жару. В середине сезона необходимо их почистить, проверить, как фукционирует фонтанное оборудование. Профилактические работы обеспечат их стабильную работу до конца сезона», — сказал директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк.
Планируется, что профилактику сделают оперативно. И фонтаны в выходные дни — 4 и 5 августа — заработают в прежнем режиме.
«В настоящее время в Краснодаре действуют одиннадцать муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов», — сообщает пресс-служба города.
Напомним, в Краснодаре обсудили возможное строительство новых трамвайных веток.
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