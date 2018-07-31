С 31 по 3 августа в Краснодаре отключат фонтаны

На «экваторе сезона» специалисты муниципалитета проверят, как работает их оборудование.

«Городские фонтаны давно стали любимым местом отдыха горожан, особенно в летнюю жару. В середине сезона необходимо их почистить, проверить, как фукционирует фонтанное оборудование. Профилактические работы обеспечат их стабильную работу до конца сезона», — сказал директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк

Планируется, что профилактику сделают оперативно. И фонтаны в выходные дни — 4 и 5 августа — заработают в прежнем режиме.

«В настоящее время в Краснодаре действуют одиннадцать муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов», — сообщает пресс-служба города.

Напомним, в Краснодаре обсудили возможное строительство новых трамвайных веток.