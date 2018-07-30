Tele2 превращает солнечную энергию в 4G-интернет

Проект «Солнечный Wi-Fi» направлен на улучшение городской среды и призван предоставить жителям возможность самим убедиться в качестве мобильного интернета Tele2 . Оператор использовал особенность Краснодара , который входит в десятку самых солнечных городов России с показателем 250-300 непасмурных дней в году. Специалисты Tele2 разработали специальную установку для преобразования солнечной энергии в сигнал Wi-Fi.

Внутри конструкции установлен аккумулятор, который заряжается днем от солнечных батарей и поддерживает действие Wi-Fi-роутера. Накопленной энергии достаточно для бесперебойной работы генератора при пасмурной погоде, в вечернее и ночное время. Средняя скорость мобильной передачи данных солнечным Wi-Fi составляет 7-10 Мбит/сек.

Wi-Fi-генератор Tele2 работает в краснодарском парке «Солнечный остров». Его посетители могут воспользоваться скоростным мобильным 4G-интернетом и зарядить гаджеты в любое время суток. Чтобы получить Wi-Fi-доступ Tele2, необходимо пройти быструю регистрацию, продолжительность сессии и объем интернет-трафика неограниченны.