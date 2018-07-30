Реконструкцию Беспятовской рощи планируют завершить в этом году 

На проведение работ выделено 44 миллиона рублей.
Реконструкция Беспятовской рощи в Зарайске должна завершиться в 2018 году. Об этом сообщил глава городского округа Олег Сынков в эфире «Радио 1».
На территории появился детский городок будут оборудованы пешеходные и велодорожки.
У парка будет спортивно-оздоровительная направленность — здесь находится физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком.
Также планируется установить новые осветительные приборы, чтобы посетители могли приходить в парк в вечернее время.