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Реконструкцию Беспятовской рощи планируют завершить в этом году
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Реконструкцию Беспятовской рощи планируют завершить в этом году 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На проведение работ выделено 44 миллиона рублей.
Реконструкция Беспятовской рощи в Зарайске должна завершиться в 2018 году. Об этом сообщил глава городского округа Олег Сынков в эфире «Радио 1».
На территории появился детский городок будут оборудованы пешеходные и велодорожки.
У парка будет спортивно-оздоровительная направленность — здесь находится физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком.
Также планируется установить новые осветительные приборы, чтобы посетители могли приходить в парк в вечернее время.
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