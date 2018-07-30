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Работа практиканта технополиса в окрестностях Южнопортового признана одной из лучших по качеству образования
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Работа практиканта технополиса в окрестностях Южнопортового признана одной из лучших по качеству образования 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Работа практиканта технополиса «Москва» в окрестностях Южнопортового Алексея Срибного вошла в топ-5 на Международном первенстве «Качество образования-2018».
«Выпускная работа Алексея Срибного, студента, занимающегося по программе «Менеджмент промышленных организаций» Института отраслевого менеджмента ГУУ, получила четвертое место на Международном первенстве «Качество образования-2018». Выпускник проходил практику в технополисе «Москва» в Печатниках», — говорится в сообщении технополиса.
Исследование посвящено анализу привлекательности технополисов и технопарков Москвы для потенциальных резидентов. (ск)
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