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Число постоянных жителей Москвы в январе‑мае 2018 года выросло на 45,8 тыс. человек
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Число постоянных жителей Москвы в январе‑мае 2018 года выросло на 45,8 тыс. человек 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Постоянное население Москвы на 1 июня 2018 года составило 12,55 миллиона человек и увеличилось по итогам января-мая текущего года на 45,8 тысячи человек, сообщается на сайте Мосгорстата.
«В Москве за пять месяцев текущего года родились 52301 человек, что на 3,1% меньше, чем за тот же период 2017 года. Число умерших за январь-май 2018 года увеличилось на 4,3% к уровню того же периода прошлого года — до 52912 человек. При этом естественная убыль населения составила 611 человек против прироста в 3198 человек годом ранее», — говорится в сообщении.
В столице за пять месяцев 2018 года зарегистрирован 24493 брака, что на 4,7% меньше, чем за тот же период 2017 года. Количество разводов за указанный период выросло на 0,9% и составило 18568.
В Москве за пять месяцев 2018 года отмечено 339 случаев смерти детей в возрасте до одного года — на 4% меньше, чем годом ранее. В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии, то есть заболевания, тесно связанные со здоровьем матери. При этом показатель смертности вырос до 61,3 с 59,4 случаев на 10 тысяч родившихся.
В январе-мае 2018 года в Москву прибыли 130950 человек, а выбыли 84541 человек, миграционный прирост составил 46409 человек, что на 36,5% превышает аналогичный уровень 2017 года.
«Положительное сальдо миграции сохранялось за счет притока населения из других регионов России и стран СНГ», — заключается в сообщении.
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