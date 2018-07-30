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«Возрождение» выдало банковскую гарантию строительной компании «Больверк»
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«Возрождение» выдало банковскую гарантию строительной компании «Больверк» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Банком «Возрождение» выдана банковская гарантия на сумму 2,1 миллиарда рублей ООО «Больверк», говорится в сообщении пресс-службы банка.
Предприятие ведет строительство Международного морского терминала в городе Пионерский Калининградской области. Заказчиком выступает ФГУП «Росморпорт».
«Международный морской терминал, рассчитанный на прием грузопассажирских и круизных судов, является одним из элементов повышения транспортной доступности и безопасности Калининградской области и имеет статус стратегически важного объекта для РФ. Проект является частью государственной программы РФ «Развитие транспортной системы России», ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры морского транспорта», — говорится в сообщении.
Строительная компания «Больверк» (Самара) образована в 2008 году для выполнения строительно-монтажных работ на территории западной части России. «Больверк» является одним из лидеров в области строительства и проектирования тонких шпунтовых стенок типа «больверк», а также, производства трубошпунта и научного сопровождения данного направления, гидротехнического и инфраструктурного строительства на территории России.
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