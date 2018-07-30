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Конкурент AirPods от Meizu оценен в 8 тысяч рублей
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Конкурент AirPods от Meizu оценен в 8 тысяч рублей 

Ferra.ru 1 час назад
Компания Meizu объявила о начале продаж в России беспроводной стерео-гарнитуры Meizu Pop. Как отмечает компания, гарнитура разработана специально для использования во время занятий спортом и для прогулок.
Форма наушников позволяет гарнитуре устойчиво сидеть в ушной раковине и не выпадать во время упражнений, таких как бег или силовые тренировки. В комплекте поставляются накладки и насадки разных размеров. Meizu Pop имеет рейтинг влагозащиты IPX5, который гарантирует сохранность гарнитуры от пота и дождя.
Наушники имеют вес по 5,8 грамм каждый, что легче 5-рублевой монеты. Гарнитура идет в комплекте с компактным кейсом, в котором наушники не только хранятся, но и заряжаются. Полностью заряженная гарнитура работает до 3 часов, футляр даёт дополнительные 12 часов.
Гарнитура Meizu Pop в комплекте с футляром-зарядкой и накладками предлагается по рекомендованной розничной цене 7 990 рублей.
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