Аудиозапись судебных заседаний станет обязательной

По большей части изменения вносятся в конституционный закон о судейском сообществе. Изменения в него потребовались в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, а также их военных аналогов.

Изменения вносятся в тот же закон, и в той части, которая говорит о дисциплинарной ответственности судей. Появляется новый вид наказания для человека в мантии.

Следующим законом уточняется порядок формирования состава суда. Прописан правовой статус помощника судьи и о нем появится отдельная статья. Есть в поправках и появление обязательной аудиозаписи суда.

А теперь об изменениях подробнее. Основные нововведения заключаются в следующем.

Так, меняется роль председателей судов при назначении судей. Исключается необходимость согласования решения квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидатом на должность судьи с председателем соответствующего суда.

Вносятся изменения в федеральные законы для структурного выделения в подсистеме судов общей юрисдикции самостоятельных кассационных и апелляционных судов. Прописаны требования к кандидатам на должности судьей таких судов, расписан порядок наделения их полномочиями, материальное обеспечение этих судей. Всего будет создано 9 кассационных судов в пределах судебных кассационных округов. Законом создается 5 апелляционных судов.

Закрепляется процессуальный статус помощника судьи и его полномочия. Для чего дополнили УПК РФ новой статьей 244.1 «Помощник судьи».

Вводится обязательное аудиопротоколирование судебного заседания в гражданском процессе. Это касается судов первой и апелляционной инстанций. Появляется возможность подачи замечаний, если заметят неточность и неполноту аудиозаписи.

Аудиозапись судебного заседания будет обязательной, за исключением закрытых судебных заседаний. Участники судебного заседания вправе знакомиться с аудиозаписью процесса. Если не согласны — вносить коррективы.

Появляется новый вид наказания — понижение в квалификационном классе для человека в мантии

Кроме того появляется новое наказание для проштрафившихся судей. Точнее — новый вид взыскания «за совершение дисциплинарного проступка».

Это — понижение в квалификационном классе. Такое взыскание может налагаться на судью «за существенное нарушение» закона о статусе судей и (или) кодекса судейской этики. Понижение в квалификационном классе грозит, если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию. Понижать класс будут квалификационные коллегии судей, которые тщательно разберту каждый конкретный проступок коллеги.